Статья опубликована в № 4262 от 14.02.2017 под заголовком: Слова

Дмитрий Песков

«Позиции пока нет. Вопрос [о принятии закона о защите чести президента] нужно проработать, в том числе изучить международный опыт».

Пресс-секретарь президента не смог оценить идею председателя Госдумы Вячеслава Володина о законодательной защите достоинства главы государства. (ТАСС)

Сергей Лавров

«Именно с позиции антитеррора мы рассчитываем установить [с США] тесное взаимодействие по Сирии, гораздо более эффективное».

По мнению министра иностранных дел России, у президента Дональда Трампа «абсолютно однозначные подходы к терроризму как к абсолютному злу». («РИА Новости»)

Елена Мизулина

«Современные секты маскируются под различные организации, проводящие психотренинги, семинары по развитию лидерских качеств».

Зампред конституционного комитета Совета Федерации возглавила рабочую группу по борьбе с деструктивными сектами. («Интерфакс»)