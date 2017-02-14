Слова
Дмитрий Песков
«Позиции пока нет. Вопрос [о принятии закона о защите чести президента] нужно проработать, в том числе изучить международный опыт».
Пресс-секретарь президента не смог оценить идею председателя Госдумы Вячеслава Володина о законодательной защите достоинства главы государства. (ТАСС)
Сергей Лавров
«Именно с позиции антитеррора мы рассчитываем установить [с США] тесное взаимодействие по Сирии, гораздо более эффективное».
По мнению министра иностранных дел России, у президента Дональда Трампа «абсолютно однозначные подходы к терроризму как к абсолютному злу». («РИА Новости»)
Елена Мизулина
«Современные секты маскируются под различные организации, проводящие психотренинги, семинары по развитию лидерских качеств».
Зампред конституционного комитета Совета Федерации возглавила рабочую группу по борьбе с деструктивными сектами. («Интерфакс»)