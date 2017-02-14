Статья опубликована в № 4262 от 14.02.2017 под заголовком: Украина рвется за границу

Украина рвется за границу

Украина подала иск в ВТО против России об ограничении транзита. Россия, как член ВТО, не должна создавать барьеры в торговле товарами
Украина подала иск в ВТО против России об ограничении транзита. Россия, как член ВТО, не должна создавать барьеры в торговле товарами
Украина подала иск в ВТО против России об ограничении транзита. Россия, как член ВТО, не должна создавать барьеры в торговле товарами
GENYA SAVILOV / AFP

Украина направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) требование создать группу экспертов по спору об ограничении транзита ее товаров через Россию в Казахстан и Киргизию, сообщило минэкономразвития страны. Ограничение на международные транзитные автомобильные перевозки грузов с Украины в Казахстан президент Путин ввел с января 2016 г.: перевозки через Россию осуществляются только с территории Белоруссии и при условии наличия системы «Глонасс». Запрещен и транзит грузов со ставками ввозных таможенных пошлин, установленных единым тарифом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), выше нуля. С июля 2016 г. те же ограничения распространены и на Киргизию.

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