Украина рвется за границу

Украина направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) требование создать группу экспертов по спору об ограничении транзита ее товаров через Россию в Казахстан и Киргизию, сообщило минэкономразвития страны. Ограничение на международные транзитные автомобильные перевозки грузов с Украины в Казахстан президент Путин ввел с января 2016 г.: перевозки через Россию осуществляются только с территории Белоруссии и при условии наличия системы «Глонасс». Запрещен и транзит грузов со ставками ввозных таможенных пошлин, установленных единым тарифом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), выше нуля. С июля 2016 г. те же ограничения распространены и на Киргизию.

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