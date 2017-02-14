Цифры. Тенденции. События

3,17%

Составила инфляция в Индии в январе 2017 г. в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные данные. Потребительская инфляция была минимальной за все время расчета этого показателя – с января 2012 г. До этого индийские власти уделяли больше внимания оптовым ценам. Базовая инфляция (индекс, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и топливо) ускорилась в прошлом месяце до 5,1% с 4,9% в декабре. Интерфакс