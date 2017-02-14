Как не попасть в ловушку власти

Двадцатилетние исследования в области поведенческой психологии привели меня к неутешительному выводу: люди обычно добиваются власти благодаря качествам и действиям, направленным на защиту интересов окружающих (эмпатии, сотрудничеству, открытости, справедливости), но, получив власть, этих качеств постепенно лишаются. Облеченные властью более других склонны проявлять грубость и эгоизм. Английский историк и политик XIX в. лорд Актон был прав: власть действительно развращает.

Упражнения для развития эмпатии Во время беседы задавайте один-два значимых вопроса и перефразируйте важные замечания, высказанные другими.

Внимательно слушайте. Развернитесь в сторону собеседника, смотрите на него и подбирайте слова, выражающие заинтересованность и вовлеченность.

Если вам сообщают о проблеме, поддержите собеседника фразами вроде «Сочувствую» или «Понимаю, вам пришлось нелегко». Не высказывайте сразу своих суждений и не давайте советов.

Перед деловыми встречами улучите момент, чтобы подумать о человеке, с которым вам предстоит общаться, и о том, что сейчас происходит в его жизни.

Артуро Бехар, технический директор Facebook, активно использует эмпатию при управлении дизайнерами, разработчиками и аналитиками данных. Совещания, которые он проводит, выстраиваются вокруг открытых вопросов, и он всех внимательно выслушивает. Артуро наклоняется к говорящему и записывает в блокнот его идеи. Эти проявления эмпатии показывают людям, что руководитель понимает их чаяния и нацелен на совместную работу.

Я изучил проявления этого феномена – я называю его ловушкой власти – в колледжах, сенате США, профессиональных спортивных командах и в других рабочих коллективах. И везде я видел одно и то же: люди поднимаются на вершину за счет своих положительных качеств, но по мере восхождения ведут себя все хуже. Поведение может испортиться на удивление быстро. В ходе одного из экспериментов (под шуточным названием «владыка печенья») я разделил людей на группы по трое, случайным образом выбрал в каждой тройке лидера и раздал всем групповые письменные задания. Спустя полчаса я поставил перед каждой командой по тарелке с четырьмя кусочками печенья. Во всех группах участники взяли по кусочку и оставили на тарелке последний. Я хотел понять, кто возьмет добавку и обделит остальных. Почти всегда это были выбранные мною «начальники». Эти люди чаще других облизывали губы, чавкали и оставляли на одежде крошки.

Богатство и авторитет действуют на людей схожим образом. В рамках другого эксперимента мы с Полом Пиффом из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили интересную закономерность: в то время как водители самых дешевых автомобилей (Dodge Colt, Plymouth Satellite) всегда тормозят перед зеброй, владельцы роскошных BMW и Mercedes останавливаются только в 54% случаев. То есть практически через раз они игнорируют пешеходов и нарушают закон. Опрос сотрудников компаний в 27 странах показал, что богатые чаще считают допустимым для себя неэтичное поведение – например, мздоимство или уклонение от налогов. Недавнее исследование Дэнни Миллера из монреальской Высшей коммерческой школы позволило выяснить: гендиректора со степенью МВА более склонны к рвачеству (повышающему их личный заработок, но снижающему стоимость компании), чем руководители без степени.

Нашумевшие случаи зло­упо­требления властью: мошенничество Джеффри Скиллинга (Enron), незаконное получение бонусов Деннисом Козловски (Tyco), секс-вечеринки Сильвио Берлускони, махинации с налогами Леоны Хелмсли – лишь самые яркие примеры поведения, свойственного лидерам всех уровней. Ученые выяснили, что люди, стоящие у корпоративного руля, в 3 раза чаще рядовых сотрудников перебивают собеседников, занимаются своими делами на совещаниях, повышают голос и оскорбляют коллег. Чаще всего положительные качества теряют те, кто занял руководящий пост совсем недавно.