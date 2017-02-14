Цифры. Тенденции. События
Работа способствует любви и дружбе
Русская школа управления провела опрос, как сотрудники компаний относятся к дружеским и романтическим отношениям среди коллег. В опросе приняли участие 350 человек: собственники бизнеса, менеджеры высшего и среднего звена из разных отраслей. Почти 80% опрошенных ответили, что были свидетелями служебных романов. В четырех случаях из пяти они случались между линейными сотрудниками, в одном случае – между прямым начальником и подчиненным. Большинство романов заканчиваются расставанием (53,4% случаев), но нередко ведут и к свадьбе (32,6%). На работе часто завязывается и крепкая дружба: у 86,5% опрошенных есть друзья, с которыми они познакомились на предыдущей работе, 64,4% дружат с сегодняшними коллегами и 86,3% респондентов хотели бы поддерживать отношения с коллегами, даже перейдя на новую работу. Ведомости
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