Роберт Дауни-младший сыграет доктора-шарлатана

Голливудская звезда снимется в фильме, основанном на реальных событиях. Режиссером и продюсером выступает Ричард Линклейтер (чья главная картина «Отрочество» получила три «Золотых глобуса» и приз за режиссуру в Берлине). У будущего фильма пока нет названия. Это история о докторе Джоне Бринкли, который в начале прошлого века прославился и разбогател благодаря сомнительной медицинской практике. Второй герой фильма – редактор журнала Американской медицинской ассоциации Моррис Фишбейн, долгие годы пытавшийся разоблачить афериста. Бринкли получил большую популярность благодаря разрекламированной методике лечения импотенции путем пересадки мужчинам половых желез домашнего козла. По сей день его операции большинством экспертов трактуются как шарлатанские. Тем не менее он накопил на своих сомнительных медицинских мероприятиях состояние в $12 млн. The Hollywood Reporter (российское издание)

В Москве и Петербурге пройдет серия показов ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок»

Сегодня в Москве начинается серия ретроспективных показов активистского ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок», которому исполняется 10 лет. Всего будет показано четыре фильма – два в Москве и два в Петербурге, каждый из фильмов имел успех в фестивальной программе прошлых лет. Помимо показов пройдут встречи с главными героями фильмов. Серия начнется с показа в галерее Red Loft в Подсосенском переулке (15 февраля в 20.00) итальянского фильма «Арианна» и скайп-конференции с интерсекс-активистом Александром Березкиным (беженец в США). Картина получила призы Венецианского кинофестиваля (2015, лучшая актриса дебютного фильма), Международного кинофестиваля в Далласе (2016, специальный приз жюри), а также итальянский «Золотой глобус» (2016, лучшая актриса). А 15 марта в Сахаровском центре пройдет показ фильма «Вновь на высоте: Грег Луганис» и беседа с ВИЧ-положительными активистами. Ведомости