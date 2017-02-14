Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Доходы Dentsu выросли в России
Доходы рекламной группы Dentsu в 2016 г. выросли до 838,4 млрд иен ($7,7 млрд), это на 2,4% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщила компания. Чистая прибыль компании выросла на 3,7% до 83,5 млрд иен ($0,8 млрд). В России компания работает под брендом Dentsu Aegis Network Russia. Это подразделение также показало рост доходов – если в 2015 г. ситуация в России была нестабильная, то в 2016 г. выручка этого подразделения выросла на «десятки процентов», говорится в сообщении. Ведомости
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