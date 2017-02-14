«Алроса» требует $131 млн от экс-партнера

«Алроса» ведет спор с компанией Escom Mining Inc., бывшим партнером по проекту в Анголе. Как говорится в материалах «Алросы», в декабре 2016 г. лондонской международный арбитраж утвердил график разбирательства в отношении Escom Mining о взыскании в пользу «Алросы» почти $131 млн (оплата по договору переуступки займов от 2009 г. и проценты). СП Escom – Alrosa было создано для участия в алмазном проекте «Камачия-Камажику» в Анголе. Интерфакс

«Роснефть» увеличила добычу

Добыча «Роснефти» выросла в IV квартале 2016 г. на 13,3% до 4,66 млн барр. жидких углеводородов (ЖУВ) в сутки, сообщила компания. Основными факторами роста стали интеграция активов «Башнефти» в октябре, а также ввод добывающих мощностей на Восточно-Мессояхском месторождении. Всего с учетом «Башнефти» за 2016 г. «Роснефть» произвела 210 млн т ЖУВ (рост 3,6%), из них переработала 100,26 млн т нефти (рост 3,5%). Без учета «Башнефти» добыто 204,60 млн т (+0,9%), переработано 95,4 млн т (+1,5%). Ведомости