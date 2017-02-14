Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: Ставка на рост рубля

Ставка на рост рубля

Доллар и евро с начала года уже потеряли почти 5% и продолжают дешеветь. Рублю помогли цены на нефть и обещания ЦБ не снижать ставку
Рублю помогли цены на нефть и обещания ЦБ не снижать ставку
Рублю помогли цены на нефть и обещания ЦБ не снижать ставку
Е. Разумный / Ведомости

Евро и доллар дешевеют по отношению к рублю уже пять торговых сессий подряд. Во вторник к 14.14 мск курс евро расчетами «завтра» на Московской бирже опустился ниже 61 руб. – впервые с июня 2015 г. Доллар тоже терял в цене: днем он торговался в диапазоне 57,3–57,7 руб. К 19.00 мск за американскую валюту давали 57,5 руб., что на 50 коп. меньше по отношению к закрытию торгов в понедельник. Евро стоил 60,8 руб. – на 70 коп. меньше закрытия. С начала года доллар потерял 3,5 руб., а европейская валюта – 2,7 руб.

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