Антикризисные премии МТС

В прошлом году МТС заплатила правлению почти на 40% больше, чем в предыдущем. Этому не помешала стагнация рынка и произошедшее в 2016 г. первое квартальное снижение выручки

МТС в 2016 г. выплатила правлению 763,5 млн руб., говорится в ежеквартальной отчетности оператора. Это на 38,3% больше, чем в предыдущем, 2015-м, году (552,1 млн руб.). При этом суммарная годовая заработная плата топ-менеджеров уменьшилась с 158,5 млн в 2015 г. до 153,1 млн руб. в 2016 г., а вот премиальные выплаты выросли на 67%: если в 2015 г. топ-менеджмент МТС получил 285,2 млн руб., то в 2016-м – 475,7 млн руб.