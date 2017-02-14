В Китае телефон стал кошельком

Объем мобильных платежей в Китае в 2016 г. вырос в три с лишним раза примерно до $5,5 трлн. Это в 50 раз больше, чем в США

Рост объемов мобильных платежей обусловлен массовой модой на онлайновые покупки и быстрым развитием онлайновых финансовых сервисов. Скажем, если в 2012 г. доля онлайновых транзакций в общем объеме взаимных фондов в стране составляла лишь 5%, то в 2016 г. она превысила 50%. Прошлый год также ознаменовался переходом на новый уровень систем мобильных платежей в обычных магазинах, включая супермаркеты, и ресторанах. В январе Starbucks объявила, что начинает принимать в своих китайских заведениях платежи через WeChat Pay – сервис, привязанный к популярному мессенджеру компании Tencent. Кроме того, в 2016 г. китайцы стали гораздо чаще пользоваться сервисами, в которых размещение заказа осуществляется через интернет, а оплата – через мобильную платформу (вызов такси, заказ продовольствия на дом и т. п.).