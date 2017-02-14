Обновленная Nokia 3310 будет представлена в конце февраля

Финская компания HMD Global Oyj, выкупившая права на бренд Nokia сроком на 10 лет, планирует представить обновленную версию легендарного телефона Nokia 3310 на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Ожидается, что стоимость телефона составит $59. Интерфакс

Выручка «Почты России» в 2016 г. превысила 161 млрд руб.

Выручка ФГУП «Почта России» по итогам 2016 г., по прогнозным данным, превысила 161 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев и подтвердили в компании. По итогам 2015 г. доходы почты составили 149 млрд руб., таким образом, при исполнении прогноза показатель по итогам прошлого года увеличится более чем на 8%. В декабре глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщал, что выручка предприятия по итогам 2016 г. увеличится на 6%. По словам Евраева, прибыль почты в 2016 г. составила 1,7 млрд против 1,6 млрд руб. в 2015 г. (рост на 6,3%). Окончательные итоги 2016 г. планируется подвести в апреле. Интерфакс