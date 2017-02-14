Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: Леонид Богуславский влюбился в спорт

Леонид Богуславский влюбился в спорт

Фонд Леонида Богуславского приобрел 20% в спортивном проекте I Love Running Family. Деньги пойдут на развитие компании
Ru-Net приобрел долю в ILRF по схеме cash-in, т. е. все деньги за долю идут в капитал компании и на ее развитие
Ru-Net приобрел долю в ILRF по схеме cash-in, т. е. все деньги за долю идут в капитал компании и на ее развитие
facebook.com/iloverunningsomuch

Фонд ru-Net Леонида Богуславского приобрел долю в проекте I Love Running Family (ILRF). Об этом у себя на странице в Facebook написал один из основателей проекта и его основной владелец Максим Журило. «У нас в I Love Running Family появился новый партнер и акционер. Это Леонид Богуславский и его фонд ru-Net», – сообщил Журило. Сделка закрыта, уточнил он и подтвердил представитель ru-Net.

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