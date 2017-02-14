Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: Вкратце

Вкратце

«Лента» думает о бирже

Российский ритейлер «Лента» может провести размещение расписок на акции на бирже в ближайшее время, рассказали несколько банковских источников. В результате этого доля ее крупнейшего акционера – американской TPG уменьшится. По словам одного из собеседников, компания проводит встречи с инвесторами, а после примет окончательное решение. В ходе планирующегося размещения может продать акции и второй по величине акционер – ЕБРР c долей 7,37%, отметил другой источник. Представитель «Ленты» от комментариев отказался. Reuters

«Русская аквакультура» растет

Крупный производитель форели и атлантического лосося – «Русская аквакультура» сообщила о росте консолидированной выручки за 2016 г. По данным управленческой отчетности компании, ее выручка в части выращивания лосося в Мурманске в 2016 г. выросла на 292% год к году до 2 млрд руб., бизнеса по выращиванию форели в Карелии – на 32% до 461 млн руб. За год производство увеличено вдвое до 6000 т рыбы. Reuters

«Сибирский гостинец» готовит бонды

Совет директоров производителя сушеных ягод и кедровых орехов «Сибирский гостинец» 15 февраля рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций до 10 млрд руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, сообщила компания. Бумаги по программе могут размещаться на срок до 30 лет. Интерфакс

Сладкий экспорт

Россия в 2016 г. экспортировала кондитерских изделий на $883,3 млн, 47% в структуре экспорта пришлось на мучные изделия, подсчитал Минсельхоз. Крупнейшим потребителем российской продукции стал Китай, уточнил Евгений Ахпашев из Минсельхоза. Интерфакс

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