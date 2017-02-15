Партнер Романа Абрамовича в офисном комплексе White Gardens – компания, имеющая много общего с фирмой, управляющей активами в том числе семьи первого вице-премьера Игоря Шувалова

Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: В «Белых садах» с Абрамовичем

Единственным владельцем White Gardens (105 000 кв. м) рядом со ст. м. «Белорусская» считалась Millhouse Романа Абрамовича. В 2013 г. она приобрела комплекс у «ВТБ капитала», Coalco Development Василия Анисимова и фонда AIG/Lincoln (сделка оценивалась в $700–750 млн). Millhouse была единственным покупателем, говорит представитель JLL, брокера по продаже White Gardens. Однако человек, знающий это от сотрудника Millhouse, утверждает: в этом проекте у Абрамовича есть «очень серьезный партнер». Это структура, близкая к Сергею Котляренко, управляющему активами вип-клиентов, в частности семьи Шувалова, уточнил человек, близкий к собственникам бизнес-центра.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Миллхаус эстейт» было владельцем 100% ООО «Лесная 27» (владелец комплекса), но 13 января 2014 г. половина долей в нем перешла к ЗАО «А-класс-инвест». Учредитель этого ЗАО – Егор Фалилеев, гендиректор – Татьяна Богомолова. Оба они сотрудники адвокатского бюро KSP Legal, сообщили по телефону последней. Председатель экспертного совета KSP Legal – Котляренко, председатель совета директоров «КСП капитала» (расшифровывается как Котляренко Сергей Павлович). Он в 2014 г. рассказывал «Ведомостям», что управляет активами семьи Шувалова.

В выписке ЕГРЮЛ «А-класс-инвеста» указан почтовый ящик с доменом Profdir.ru. ООО «Профдир» на 100% принадлежит Котляренко и управляет компаниями «Открытые активы» и «Сова недвижимость» (обе принадлежат Игорю Шувалову и Ольге Шуваловой, супруге первого вице-премьера). Первая компания – «что-то вроде инвестфонда», вторая – владеет активами, рассказывал в 2014 г. пресс-секретарь Шувалова. «А-класс-инвест» зарегистрирован по адресу «Открытых активов».

Давние партнеры Шувалов познакомился с Абрамовичем до госслужбы. Будущий вице-премьер работал в юридической компании АЛМ Александра Мамута, где занимался юридическим сопровождением дел Абрамовича, рассказывали их знакомые. Сам Шувалов в 2012 г. сказал, что занимался юридическим обеспечением «Сибнефти» (сейчас «Газпром нефть»). Представитель Абрамовича Джон Манн тогда говорил, что часть вознаграждения Шувалову была выплачена в форме опциона на акции компании.

Фалилеев согласно ЕГРЮЛ является ликвидатором компаний «МФ инвестмент» и ХК «Деловой центр». Учредитель первой – Евгений Игоревич Шувалов (так зовут сына вице-премьера). Вторая компания владеет 10 257 кв. м офисных площадей в гостинице «Москва» (сейчас Four Seasons Hotel Moscow) на Охотном Ряду. В 2014 г. «Открытые активы» планировали купить компанию у Сулеймана Керимова, но Котляренко тогда говорил, что «Деловой центр» был возвращен прежнему владельцу, так как этот актив не совсем соответствовал стратегии, выбранной для инвестиций Шуваловых. Затем ее приобрел сам Котляренко для переупаковки в паевой инвестиционный фонд и продажи нескольким портфельным инвесторам. Информация о ПИФ «Москоу реал эстейт» и сейчас есть на сайте «КСП капитала».

Рыночная стоимость White Gardens сегодня может составлять не менее $630 млн, подсчитал управляющий директор ILM Андрей Протасов. По его мнению, сегодня это один из лучших, если не самый лучший премиальный бизнес-центр в Москве.

Закон разрешает членам правительства владеть акциями и долями участия в уставных капиталах коммерческих структур, однако ограничивает возможность непосредственного вовлечения в их деятельность, напоминает партнер юридической компании Orient Partners Илья Федотов.

«КСП капитал», как сказано на его сайте, управляет еще несколькими фондами, которые не связаны с Шуваловыми. Он управляет еще пятью фондами, четыре из которых учреждены инвесткомпанией Aktivo (создана основателем KupiVip.ru Оскаром Хартманом и сооснователем Financial Consulting Group Владимиром Лупенко).

Представитель Millhouse сообщил, что компания не комментирует структуру владения своими активами. Представитель Шувалова также отказался от комментариев. Запрос «Ведомостей» в KSP Legal остался без ответа. Связаться с Котляренко и Фалилеевым не удалось.