Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: Чемпионская полоса

Чемпионская полоса

Третья взлетно-посадочная полоса в «Шереметьево» подорожала почти на 60% до 55,5 млрд руб. К чемпионату мира по футболу в 2018 г. ее сдадут не полностью, а достраивать будут уже после игр

Александр Воробьев

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