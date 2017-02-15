Французский Opel

PSA Group может купить европейский бизнес General Motors, включая Opel. В 2009 г. консорциум Magna и Сбербанка предлагал за Opel около 500 млн евро, но сделка не состоялась

Французская PSA Group, выпускающая автомобили под брендами Peugeot, Citroen и DS, ведет переговоры с американской General Motors (GM) о возможной покупке ее европейского подразделения Opel (включая британский бренд Vauxhall). «Мы подтверждаем, что рассматриваем различные стратегические возможности с GM с целью повышения нашей рентабельности и операционной эффективности, включая потенциальное поглощение Opel», – заявила представитель PSA. Она напомнила, что у компаний уже есть ряд совместных проектов, например выпуск кроссоверов во Франции и Испании. Представитель GM сказал WSJ, что компания обсуждает возможное углубление связей с GM, но не предоставил никаких подробностей. Акции PSA выросли во вторник почти на 5%, капитализация достигла 16,3 млрд евро.