«Роснефть» вложит $100 млн в уфимские НПЗ

«Роснефть» вынуждена срочно вложить дополнительные средства в ремонт уфимских НПЗ, сообщили четыре источника в отрасли. С начала 2017 г. на уфимских НПЗ произошло три аварии. Ростехнадзор потребовал дисквалифицировать работников «Башнефти», отвечающих за безопасность производства. По словам источника в «Роснефти», в 2017 г. только в капремонт уфимских НПЗ для поддержания безаварийности необходимо инвестировать около $100 млн, или примерно треть от анонсированных «Башнефтью» вложений в переработку в 2016 г. Источник, знакомый с инвестпланами «Башнефти», подтвердил сумму. Reuters

ТМК снизит долг

ТМК планирует ежегодно снижать долг на $200 млн, сообщается в обзоре БКС по итогам встречи клиентов с менеджментом группы. Чистый долг ТМК на 30 сентября 2016 г. – $2,6 млрд. В 2017 г. ТМК ожидает сильных результатов на ключевых рынках. Укрепление рубля повысит долларовую прибыль российского дивизиона, приносящего около 80% выручки. Интерфакс, Ведомости

«Гражданские самолеты Сухого» хотят улучшить контракт с «Аэрофлотом»

Контракт между «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) и «Аэрофлотом» на 20 самолетов Sukhoi SuperJet 100 может быть подписан до конца февраля, сообщил вице-президент ОАК Владислав Масалов: «Идет согласование несущественных условий (график поставки согласован, стоимость определена) – гарантий со стороны ГСС, которые в предыдущем контракте сильно отличались не в пользу производителя самолетов». Интерфакс

«Транснефть» рассчитывает на рост выручки

«Транснефть» прогнозирует выручку от оказания регулируемых услуг по транспортировке нефти в 2017 г. в 632,3 млрд руб., что на 10% больше плана на 2016 г., следует из материалов компании. Интерфакс

Новый совет L1 Energy

Состав консультативного совета L1 Energy, нефтегазового подразделения LetterOne (L1), принадлежащей владельцам «Альфа-групп», расширился до пяти человек, следует из информации на сайте L1. В него вошли председатель правления Glencore Тони Хейворд, экс-гендиректор BHP Billiton Чарльз Гудиер и гендиректор Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд. Совет покинул Джеймс Хеккет, партнер Riverstone Holdings LLC. В совет также входят экс-президент BP, исполнительный директор L1 Energy лорд Джон Браун, Стэн Половец (возглавлял AAR с 2007 г.) и Эндрю Гаулд (неисполнительный председатель совета BG Group). Интерфакс