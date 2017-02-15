Как грамотно обложить такси

На статью «Шашечки или ехать» (№ 20 от 3.02.2017, стр. 06)

Что нужно, чтобы у нас появились такие компании, как Uber?

Ну, если говорить конкретно про онлайновое такси, то ничего не нужно – «Яндекс.Такси» начало работать до прихода Uber в Россию, а мелкие локальные службы с автоматической диспетчерской и возможностью онлайнового заказа появились даже раньше, и некоторые, как ни удивительно, никем не съедены и живы до сих пор. То есть вопрос – как их грамотно обложить, чтобы не задавить ни их, ни остальную отрасль, а дать возможность всем развиваться, вполне законен.

Мария Суханова, Москва

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