От редакции: Защитный инстинкт

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со студентами и преподавателями казанского университета «Иннополис» поддержал идею издания отдельного закона об ответственности за оскорбление президента. Такие законы «везде есть», по мнению Володина. Непосредственным поводом послужила, очевидно, ситуация с журналистом Fox News, обвинившим российского президента в убийстве и отказавшимся извиняться. Что ж, можно представить, как Следственный комитет заводит уголовные дела против иностранцев. Однако у идеи более широкий потенциал.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что вопрос требует проработки и изучения международного опыта. Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что готов поддержать закон, если дела по факту оскорбления будут возбуждаться только по заявлению потерпевшего, т. е. самого президента.

В Уголовном кодексе есть статья 319 – «Оскорбление представителя власти», виновный может получить штраф до 40 000 руб., 360 часов обязательных работ или год исправительных работ. Велика вероятность, что формулировки нового закона окажутся размытыми, как «экстремистские» статьи УК. Это позволит полиции и спецслужбам преследовать за публикации в сети, усилить страх и подозрительность, считает адвокат Елена Лукьянова.