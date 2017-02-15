От редакции: Тайный советник

Американские институты продемонстрировали высокий уровень сопротивляемости новым практикам администрации Дональда Трампа. Поздним вечером понедельника (ранним утром вторника по Москве) наиболее пророссийски настроенный член команды Трампа – его советник по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку, проработав в администрации менее месяца. Флинн был вынужден покинуть свой пост, после того как из материалов прослушки спецслужб стало известно, что еще до инаугурации Трампа он, будучи тогда частным лицом без каких-либо полномочий, дал понять послу России в США Сергею Кисляку, что новый президент может отменить только что введенные Бараком Обамой санкции против российских спецслужб за кибератаки на избирательную систему США.

Но причиной отставки стали не столько сами переговоры Флинна с Кисляком за спиной администрации, сколько его ложь: Флинн не сообщил вице-президенту Майку Пенсу, что обсуждал с Кисляком снятие санкций, а позднее дважды отрицал такие переговоры в интервью.