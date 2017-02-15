Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
3,14 трлн руб.
Составил дефицит консолидированного бюджета в 2016 г., сообщило Федеральное казначейство. Доходы бюджета, по его оценкам, составили 27,7 трлн руб., расходы – 30,8 трлн руб. Дефицит регионов за год – 12,6 млрд руб., а внебюджетных фондов – 185,4 млрд руб. Интерфакс
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров