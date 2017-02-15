Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

3,14 трлн руб.

Составил дефицит консолидированного бюджета в 2016 г., сообщило Федеральное казначейство. Доходы бюджета, по его оценкам, составили 27,7 трлн руб., расходы – 30,8 трлн руб. Дефицит регионов за год – 12,6 млрд руб., а внебюджетных фондов – 185,4 млрд руб. Интерфакс