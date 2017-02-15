Плигину нашлось место

Владимир Плигин скоро примерит фуражку главного судебного пристава
Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС
Бывший влиятельный депутат Госдумы Владимир Плигин рассматривается на должность директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП), нынешний руководитель которой Артур Парфенчиков, скорее всего, возглавит Карелию вместо Александра Худилайнена. О том, что Плигина позовут на место Парфенчикова, рассказал «Ведомостям» собеседник в Госдуме. Человек, близкий к правительству, подтвердил, что Парфенчиков уедет в Петрозаводск, и не исключил, что на его место придет Плигин. «РИА Новости» в понедельник со ссылкой на свои источники тоже сообщало, что Парфенчиков почти наверняка станет главой Карелии.