Плигину нашлось место

Бывший влиятельный депутат Госдумы Владимир Плигин рассматривается на должность директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП), нынешний руководитель которой Артур Парфенчиков, скорее всего, возглавит Карелию вместо Александра Худилайнена. О том, что Плигина позовут на место Парфенчикова, рассказал «Ведомостям» собеседник в Госдуме. Человек, близкий к правительству, подтвердил, что Парфенчиков уедет в Петрозаводск, и не исключил, что на его место придет Плигин. «РИА Новости» в понедельник со ссылкой на свои источники тоже сообщало, что Парфенчиков почти наверняка станет главой Карелии.

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