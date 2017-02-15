Флинн подвел Трампа

Флинн ранее заверял вице-президента Майка Пенса, что о санкциях с послом России не говорил
Carlos Barria / Reuters
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля на фоне подозрений, что он еще до инаугурации Дональда Трампа мог обсуждать вопрос санкций с российским послом Сергеем Кисляком. Флинн ранее заверял вице-президента Майка Пенса, что о санкциях с послом России не говорил. Пенс, основываясь на том, что услышал от Флинна, публично заявлял, что тот не обсуждал санкции. «Я принес искренние извинения президенту и вице-президенту, и они их приняли», – говорится в письме Флинна об отставке.