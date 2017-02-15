Нетрудовой директор

Новости о том, что наемных генеральных директоров компаний хотят вывести из-под действия Трудового кодекса (ТК), появились еще в апреле 2016 г. Проблема заключается в двойственном статусе гендиректора. Он одновременно и единоличный исполнительный орган, и наемный сотрудник, пользуется и властными полномочиями, и правами обычного сотрудника, отмечает Игорь Розанов, исполнительный директор Ассоциации независимых директоров. Чиновники Минюста предложили регулировать отношения работодателя и руководителя с помощью Гражданского (ГК), а не Трудового кодекса, для чего нужно было внести поправки в оба кодекса. Минтруд раскритиковал законопроект Минюста, высказав опасения, что, если закон будет принят, гендиректора лишатся прав, предусмотренных ТК, рассказал «Ведомостям» представитель Минюста. Позже работу над проектом Минюст приостановил – из-за дублирования с Минэкономразвития. Минэкономразвития разработало компромиссный вариант решения правовой коллизии – законопроект о поправках в главу 4 ГК России. Он предполагает, что по умолчанию отношения между гендиректором и компанией будет регулировать ГК, но с гендиректором может заключаться и трудовой договор по желанию сторон. Законопроект проходит согласование, рассказал «Ведомостям» представитель министерства.

Пока ничем деятельность законотворцев не завершилась, но тема всплывает при очередном скандале из-за огромных «золотых парашютов» или премий гендиректоров, говорит адвокат по трудовым спорам Павел Андреев. Он приводит в пример случай с премией бывшего предправления «Русгидро» Евгения Дода, а теперь, по мнению Андреева, тема получила развитие из-за скандала вокруг премии гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова в 95 млн руб.

Чье это дело

Вопрос о статусе директора нужно выносить на обсуждение делового сообщества, считает Розанов. Пока же оно не принимает активного участия в дискуссии. Минюст сообщил, что в обсуждении поправок участвовали Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), Объединение корпоративных юристов России (ОКЮР) и несколько крупных компаний. Но представители РСПП затруднились сформулировать свою позицию в отношении поправок. ОКЮР приветствует поправки, они дадут импульс развитию сбалансированных отношений директоров и работодателей, отмечает Александра Нестеренко, президент объединения. У противников этой концепции тоже есть веские аргументы. Андреев считает, что если изъять гендиректора из трудовых отношений, то он лишится многих прав – на оплату больничного, отпуск, трудовой стаж, социальное страхование и пенсию, что нарушит его права по сравнению с другими работниками.