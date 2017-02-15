Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
163 млн руб.
Заработал в среднем каждый член правления «Новатэка» в 2016 г., это на 4,1% меньше, чем годом ранее. Всего правление, состоящее из 12 человек, получило 1,957 млрд руб. (против 2,042 млрд руб. за 2015 г.), согласно отчету компании по РСБУ за IV квартал 2016 г. В 2015 г. средний доход членов правления «Новатэка», которых на тот момент было девять, составлял 226,8 млн руб. ТАСС
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