Цифры. Тенденции. События

163 млн руб.

Заработал в среднем каждый член правления «Новатэка» в 2016 г., это на 4,1% меньше, чем годом ранее. Всего правление, состоящее из 12 человек, получило 1,957 млрд руб. (против 2,042 млрд руб. за 2015 г.), согласно отчету компании по РСБУ за IV квартал 2016 г. В 2015 г. средний доход членов правления «Новатэка», которых на тот момент было девять, составлял 226,8 млн руб. ТАСС