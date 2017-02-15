Плюс 3% в год

Население Петербурга (5,1 млн человек в 2015 г. ) по разным сценариям вырастет от 12 до 27%, в большей степени за счет мигрантов
Е. Егоров / Ведомости
До 2035 г. физический объем ВРП Петербурга в сопоставимых ценах будет ежегодно расти примерно на 3%, номинальная зарплата – на 5%, доля инвестиций в основной капитал увеличится с 18 до 20% ВРП, сообщила вчера на заседании городского правительства председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Елена Ульянова. Кроме базового сценария развития она представила еще два: «базовый плюс» (ежегодный рост ВРП на 4,5%, доля инвестиций – 22%) и «целевой» (5 и 25% соответственно). Основной прирост ВРП обеспечат фармацевтика, IT и туристическая отрасль. Доля фармацевтики в ВРП, по целевому прогнозу, вырастет с 0,5 до 0,8%, торговли – с 21,4 до 25,4%, гостиниц и ресторанов – с 1,2 до 2,8%. По итогам 2016 г. уже наблюдается рост ВРП, говорит Ульянова, не уточняя подробностей. В 2015 г. индекс ВРП составил 98,9% по сравнению с прошлым годом.