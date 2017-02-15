«Роснефть» сохранила вознаграждения...

Члены правления «Роснефти» в 2016 г. получили совокупный доход в размере 3,7 млрд руб., что соответствует уровню 2015 г., следует из отчета компании за IV квартал 2016 г. В течение 2016 г. выплачены премии в размере более 2 млрд руб., в том числе премия по итогам работы в 2015 г. и премии за успешную реализацию крупных проектов, поясняет компания. Интерфакс

...а «Башнефть» увеличила почти втрое

Выплаты членам правления «Башнефти» за 2016 г. превысили 1 млрд руб., что в 2,6 раза больше по сравнению с 2015 г., следует из ее отчета. В том числе заработная плата составила 234,7 млн руб., премии – 697,5 млн руб., иные виды вознаграждений – 137 млн руб. Премии членов правления включают выплаты по программе долгосрочного материального поощрения. Интерфакс

Мусор вместо ветра

Правительство обсуждает сокращение целевых показателей ввода генерации, функционирующей на основе возобновляемых источников энергии, в пользу ввода электростанций, функционирующих на основе использования бытовых отходов, сообщили несколько источников на энергорынке. Решено соразмерно уменьшить целевые показатели ввода энергообъектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, чтобы ограничить нагрузку на потребителей первой ценовой зоны, пояснили в Минэнерго. Интерфакс

НЛМК рефинансировал кредиты

Североамериканские заводы НЛМК – NLMK Indiana, NLMK Pennsylvania, Sharon Coating и NLMK North America Plate рефинансировали четырехлетнюю возобновляемую кредитную линию на $250 млн, следует из материалов материнской компании, которая является поручителем в сделке. Первоначальными кредиторами выступили Bank of America, JPMorgan Chase Bank и Citibank. Интерфакс

«Новатэк» увеличил ресурсную базу для СПГ-проектов

Запасы Южно-Тамбейского месторождения (осваивает «Ямал СПГ») по стандартам SEC увеличены по сравнению с III кварталом 2016 г. на 16%, следует из отчетности «Новатэка». Запасы газа по SEC за IV квартал 2016 г. увеличились с 522 млрд до 607 млрд куб. м газа (на 16%), запасы конденсата выросли также на 15% до 17,7 млн т. Запасы по российской классификации А + В + С1 составляли в 2015 г. 1 трлн 389 млрд куб. м газа и 52 млн т конденсата. Интерфакс

«Уралкалий» сократил выплаты правлению

«Уралкалий» в 2016 г. сократил выплаты правлению в 1,7 раза, следует из ежеквартального отчета компании. Девять членов правления компании в прошлом году заработали 303,44 млн руб., или по 33,7 млн руб. каждый. В 2016 г. премии правлению, по данным отчетности, не начислялись. Вознаграждение членов совета директоров «Уралкалия» рассчитывается в долларах. Интерфакс