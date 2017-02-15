Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: Таджикистан вне зоны доступа

Таджикистан вне зоны доступа

Бизнес «дочек» «Мегафона» и Vimpelcom Ltd. в Таджикистане оказался под угрозой. Налоговые претензии чиновников вынуждают компании задумываться об уходе с этого рынка
Мобильную связь в Таджикистане предоставляют два российских оператора и один скандинавский
Мобильную связь в Таджикистане предоставляют два российских оператора и один скандинавский
Д. Абрамов / Ведомости

Налоговое бремя заставило сотовых операторов Таджикистана задуматься о целесообразности ведения бизнеса в этой республике, сообщает агентство Sputnik. Источник агентства рассказывает, что руководство «Такома» («дочка» Vimpelcom Ltd. в Таджикистане, работает под брендом «Билайн Таджикистан») подумывает о закрытии компании и уходе с рынка сотовой связи страны. По словам собеседника агентства, увеличение налоговых выплат привело к стабильному превышению расходов над доходами.

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