Luxoft увеличила выручку на 20% до $206,9 млн

Российский разработчик программного обеспечения Luxoft в III квартале 2016 финансового года (октябрь – декабрь 2016 г.) получил $206,9 млн выручки по US GAAP, что на 20% больше, чем за тот же период предыдущего финансового года. Выручка от заказчиков финансового сектора составила $122 млн (59,1% от общего объема продаж), технологического – $13,2 млн (6,4%), транспортного – $32,7 (15,8%), доходы от телекомкомпаний – $17,8 млн (8,6%). Интерфакс

Оператор строительства Иннополиса включен в план приватизации

Акции оператора строительства IT-города Иннополис в Татарстане включены в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2017–2019 гг., утвержденный правительством России. На продажу планируется выставить 97,46% акций АО «Иннополис». Уставный капитал компании, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», составляет 4,9 млрд руб. Большую часть средств – 4,7 млрд руб. – внесло в уставный капитал Минкомсвязи. Еще одним акционером компании является АО «Иннополис сити». Общая площадь Иннополиса, расположенного под Казанью, – около 2200 га. Интерфакс