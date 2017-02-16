Россия подвела Heineken

Голландский пивоваренный концерн Heineken в 2016 г. сократил продажи в России более чем на 10%. Причина – сложная ситуация на российском пивном рынке на фоне продолжающейся инфляции и низкого уровня потребительской уверенности, сообщила компания. В странах Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы, куда Heineken относит и Россию, продажи сократились на 1,6%, в том числе пива – на 1,3% до 38,4 млн гектолитров. Интерфакс

Capital Group удвоила продажи

Девелопер Capital Group увеличил продажи в 2016 г. почти вдвое год к году до 22 млрд руб., сообщила гендиректор компании Валентина Становова. По ее словам, в прошлом году Capital Group продала 77 000 кв. м, тогда как годом ранее реализовала лишь 34 000 кв. м. В 2017 г. компания удвоит инвестиции в свои проекты до 24 млрд руб., добавила Cтановова. Ведомости

Roshen все закрывает

Украинская кондитерская корпорация Roshen закроет в России не только фабрику в Липецке, но и логистический центр. Это делается по экономическим и политическим причинам, заявил президент Roshen Вячеслав Москалевский. Решение закрыть Липецкую кондитерскую фабрику принимал менеджмент Roshen, а не траст, в управлении которого находится компания, уточнил он. Интерфакс

Danone заработала на России

Французский производитель молочных продуктов Danone в 2016 г. сообщил о сокращении выручки на 2,1% до 21,9 млрд евро на фоне негативных изменений валютных курсов, в том числе аргентинского и мексиканского песо и российского рубля. В России Danone продемонстрировала устойчивый рост выручки молочного бизнеса на фоне снижения продаж, которое было компенсировано усилением брендов и повышением их стоимости. Бизнес-модель компании на российском рынке демонстрирует устойчивость третий год подряд в непростых экономических условиях, отмечается в сообщении. Интерфакс