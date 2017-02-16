Бекмамбетов выиграл космическую гонку

В апреле российские зрители увидят в кинотеатрах фильм «Время первых» продюсера Тимура Бекмамбетова, но не конкурирующий «Салют-7» продюсера Сергея Сельянова. Это решение Министерства культуры, которое выдаст прокатное удостоверение на апрель именно фильму Бекмамбетова, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. «Салют-7» выйдет в прокат осенью, добавил он.

Чиновники впервые воспользовались правом отказа в выдаче прокатного удостоверения крупному отечественному фильму, прежде они переносили лишь российские премьеры голливудских блокбастеров (см. врез). Представитель «Базелевса» (производитель «Времени первых») это не комментирует. Связаться с Сельяновым не удалось.

Эти фильмы о космосе внезапно совпали по срокам проката – выход обоих был приурочен к Дню космонавтики (12 апреля). В конце прошлого года выяснилось, что «Время первых» планирует премьеру именно в этот день, «Салют-7» – неделей раньше. Это стало проблемой не только для продюсеров, но и для чиновников – обе картины частично профинансировал Фонд кино. Каждый год в прокат выходит всего несколько таких отечественных «фильмов-событий» с большим бюджетом. Но если картины по столь схожей тематике выйдут практически одновременно, то отберут друг у друга часть аудитории. Выручка от проката картин снизится, а значит, государственные деньги будут потрачены впустую, решили чиновники.

«Салют-7» – история аварии на одноименной космической станции в 1985 г., ее сняла продюсерская компания СТВ Сельянова при поддержке ВГТРК. Производственный бюджет фильма – 470 млн руб., из которых около трети предоставил Фонд кино.

Защита от Голливуда В 2015 г. министр культуры Владимир Мединский впервые добился переноса на неделю российской премьеры голливудского блокбастера «Мстители: Эра Альтрона» (студия Disney). Они могли отобрать часть аудитории у российского римейка «А зори здесь тихие...».

«Время первых» рассказывает о первом выходе человека в открытый космос в 1965 г., продюсеры фильма – Бекмамбетов (основатель «Базелевса») и Евгений Миронов (он же играет главную роль). Бюджет не раскрывается.

Последние несколько месяцев сотрудники Минкультуры и Фонда кино убеждали продюсеров договориться и развести сроки проката. В ситуацию вмешалась даже администрация президента – первый заместитель ее руководителя Сергей Кириенко в конце марта провел специальную встречу с продюсерами обеих картин, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к продюсерам. Обратился в администрацию Миронов, говорили они. Миронов не ответил на звонки «Ведомостей».

В итоге к решению конфликта привлекли экспертов: на прошлой неделе большинство членов экспертного совета Фонда кино проголосовали, что «аудиторно более привлекательным» является «Салют-7».

Но Министерство культуры изначально склонялось к тому, чтобы первым в прокат вышел фильм «Время первых», рассказывали источники «Ведомостей», близкие к ведомству, Фонду кино и самим продюсерам. И если Фонд кино только рекомендует продюсерам те или иные сроки проката, то у министерства есть жесткий инструмент в виде прокатного удостоверения – без него российские кинотеатры не могут показывать ни один фильм.

Уже после заседания совета фонда министерство собрало собственных экспертов, объяснил представитель этого ведомства. И большинство членов такого специально собранного совета проголосовали за «Время первых», утверждает он. Назвать имена членов совета представитель Минкультуры не смог: это «продюсеры, прокатчики и режиссеры». При этом у министерства есть постоянно действующий совет по прокатным удостоверениям, но он эту ситуацию не рассматривал.

Разбирательство вокруг двух фильмов окончательно показало, что экспертные советы – «это ширма и они ничего не решают», говорит гендиректор «Нева фильма» Олег Березин. «Минкультуры уже само себе продюсер – ведь государство финансирует подавляющее большинство крупных картин, а теперь еще и прокатчик – решает, у кого когда премьера, – продолжает Березин. – Бизнес, предпринимательство из российского кино просто вытесняются».