Цена «Газпрома» сравнялась со спотом

Расчетная цена реализации газа «Газпрома» за пределы стран СНГ в феврале 2017 г. выросла до $205 за 1000 куб. м со $198 в январе, свидетельствуют оперативные данные ФАС. Расчетная цена ФАС не всегда точно совпадает с текущей ценой «Газпром экспорта». В бюджет «Газпрома» на 2017 г. заложена экспортная цена в $169,3 за 1000 куб. м (концерн использует прогноз Минэкономразвития). Спотовые цены на газ в Европе тем временем почти сравнялись с контрактами «Газпрома»: $215 за 1000 куб. м на британской National Balancing Point, $204 на голландской TTF, $211 на австрийской CEGH. Интерфакс

Выплаты правлению «Транснефти» снизились...

Совокупный доход членов правления «Транснефти» в 2016 г. снизился на 2,4% до 883,2 млн руб., сообщила компания. На заработную плату было потрачено 395,2 млн руб., на премии – 463,5 млн руб., на льготы – 24,5 млн руб. В правление компании входит 10 человек. Интерфакс

...совет директоров «Сургутнефтегаза» получил больше

Суммарные выплаты совету директоров «Сургутнефтегаза» (9 человек) вырос более чем в 2 раза до 47,4 млн руб., отмечается в отчете компании. Интерфакс

РФПИ интересуется акциями «Фосагро»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не исключает, что фонды, выступившие его партнерами по SPO «Фосагро», в дальнейшем могут покупать акции компании на рынке. На прошлой неделе Российско-китайский инвестиционный фонд, учрежденный РФПИ и China Investment Corporation, принял участие в SPO «Фосагро», в рамках которого акционер компании продал 4,5% ее акций. РФПИ и его партнеры подавали заявку на $200 млн, но купили бумаги на $100 млн. Интерфакс

«Газпром» изучит проекты ПХГ в Китае

«Газпром» изучит три перспективных проекта создания подземных хранилищ газа в провинциях Хэйлунцзян (на границе с Амурской областью России, где газопровод «Сила Сибири» придет в КНР) и Цзянсу (на побережье Желтого моря). Будет проведена оценка условий создания таких объектов на базе месторождения Шеншень 2-1 (провинция Хэйлунцзян), в соляных кавернах Чучжоу (провинция Цзянсу), в водоносных пластах Байцзю (провинция Цзянсу), а также на новых перспективных площадях, говорится в сообщении компании по итогам визита в Китай предправления «Газпрома» Алексея Миллера. Интерфакс