Блок против китайцев

Правительства трех стран обратились к еврокомиссару по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, чтобы начать дебаты по этому вопросу, заявило министерство экономики Германии. У национальных органов власти должна появиться правовая основа, чтобы расследовать и при необходимости блокировать поглощения компаниями, которые контролируются иностранным государством. В письме, которое цитировало агентство DPA, они называют такие сделки нечестными: они зависят от государственного финансирования или направлены на приобретение важных технологий.

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