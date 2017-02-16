Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: Блок против китайцев

Блок против китайцев

Германия, Франция и Италия попросили Еврокомиссию дать им право вето на попытки китайских инвесторов приобретать местные компании из важных отраслей
Франция присоединилась к инициативе Германии создать в ЕС правила, чтобы лучше противостоять китайским инвестициям
Франция присоединилась к инициативе Германии создать в ЕС правила, чтобы лучше противостоять китайским инвестициям
Philippe Wojazer / Reuters

Правительства трех стран обратились к еврокомиссару по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, чтобы начать дебаты по этому вопросу, заявило министерство экономики Германии. У национальных органов власти должна появиться правовая основа, чтобы расследовать и при необходимости блокировать поглощения компаниями, которые контролируются иностранным государством. В письме, которое цитировало агентство DPA, они называют такие сделки нечестными: они зависят от государственного финансирования или направлены на приобретение важных технологий.

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