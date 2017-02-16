Цифры. Тенденции. События

Планы объединят

Основные направления налоговой, бюджетной и таможенной политики могут объединить в один документ. Такой законопроект Госдума одобрила в первом чтении. Из-за того что направления вносятся тремя разными документами, уровень планируемой налоговой нагрузки не соотносится с подходами к сбалансированности бюджетов, заложенными в направлениях бюджетной политики, говорится в пояснительной записке к проекту. Интерфакс