Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Планы объединят
Основные направления налоговой, бюджетной и таможенной политики могут объединить в один документ. Такой законопроект Госдума одобрила в первом чтении. Из-за того что направления вносятся тремя разными документами, уровень планируемой налоговой нагрузки не соотносится с подходами к сбалансированности бюджетов, заложенными в направлениях бюджетной политики, говорится в пояснительной записке к проекту. Интерфакс
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