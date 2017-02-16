Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: Слова

Слова

Дмитрий Песков

«Это ротационный процесс, существует электоральный календарь, каждый по своему усмотрению под этот календарь подстраивается».

Пресс-секретарь президента призвал не искать «подковерных процессов» в череде отставок губернаторов, даже если они «происходят синхронизированно». (ТАСС)

Александр Худилайнен

«Это обдуманное, взвешенное мной решение не идти на выборы. <...> Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии».

Глава Карелии объявил о досрочном сложении полномочий; врио руководителя республики указом президента назначен директор ФССП Артур Парфенчиков. (ТАСС)

Андрей Бельянинов

«Я буду работать там, куда поставит президент, могу делать все: могу туалеты мыть, могу быть губернатором. Я человек служивый».

Бывший руководитель Федеральной таможенной службы заявил, что «в любом случае» свое будущее «неразрывно связывает со службой государству». (RNS)

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