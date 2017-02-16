Алексей Мордашов займется ремонтом

«Севергрупп» приобрела контрольную долю в сервисе «Ремонтник.ру», выкупив доли у основателей – Дмитрия Балакирева и Алексея Сапкина и у финансового инвестора Андрея Младенцева. Группа готова инвестировать в разработку новых сервисов, экспансию в регионы, расширение команды и маркетинг, рассказал представитель «Севергрупп», отказавшись назвать конкретные цифры. «Ремонтник.ру» – основанная в 2007 г. строительная фриланс-платформа, на которой зарегистрировано 130 000 частных мастеров, бригад и отделочных компаний. С ее помощью заказчики могут нанимать исполнителей для любых работ – от ремонта кухонного крана до строительства дома под ключ. За девять лет ею воспользовалось 300 000 заказчиков.

Это первая инвестиция группы в проект в секторе HR tech, отмечает Артем Кумпель, директор направления «HR-бизнес». По его словам, это направление появилось в компании чуть больше года назад. До недавнего времени его возглавляла Ольга Филатова, а с декабря 2016 г. ее сменил Кумпель. Цель – развивать перспективные проекты в образовании, управлении персоналом, автоматизации HR-процессов, которые в будущем могут создать синергетический эффект для ключевого, металлургического, бизнеса. По словам представителя компании, она оценила несколько десятков проектов и с некоторыми ведет переговоры. «Ремонтник» группа выбрала, поскольку это динамичный проект и его возглавляют сильные менеджеры, говорит Кумпель.