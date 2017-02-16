Не работают из-за политики

Почти треть участников опроса признались, что их коллеги тратят на разговоры о политике больше времени, чем на работу

Выборы президента США прошли, но сотрудники американских компаний тратят существенную часть рабочего времени на чтение политических новостей, их обсуждение и споры с коллегами, показало недавнее исследование. Компания BetterWorks Systems, разрабатывающая программное обеспечение для контроля производительности труда, с 31 января по 2 февраля 2017 г. опросила 500 работающих полный день взрослых сотрудников и выяснила, что 87% читают посвященные политике публикации в социальных сетях в рабочее время.

Более 20% опрошенных читают 20 и более публикаций в день – таким образом, ежедневно они тратят в среднем два часа на чтение и разговоры о политике, при этом 22% участников опроса посвящают этому более трех часов в день.

Почти треть участников опроса признались, что их коллеги тратят на разговоры о политике больше времени, чем на работу. Около половины отметили, что после ноябрьских выборов такие разговоры в офисе стали перерастать в споры и ругань. Увлеченность политикой оставляет сотрудникам меньше времени для выполнения их непосредственных обязанностей. 29% опрошенных признались, что после выборов работают менее продуктивно, чем обычно. Среди тех, кто читает более 10 публикаций о политике в день, эта доля еще выше.