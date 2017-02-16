Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Ушедшим директорам РЖД по-прежнему платят
Из-за выходных пособий и премий бывшим членам правления ОАО «Российские железные дороги» вознаграждения правлению в 2016 г. выросли более чем на 43% – до 2,3 млрд руб., согласно квартальным отчетам РЖД. Без учета выплат бывшим топ-менеджерам вознаграждения сократились примерно на 29% (с 1,6 млрд руб. до 1,14 млрд). Премия за трехлетний период была выплачена членам правления в соответствии с положением о вознаграждениях, утвержденным советом директоров РЖД 30 июня 2014 г., и решением совета директоров в 2016 г. «Выплаты распространяются на всех членов правления, которые работали в компании в этот период», – пояснил представитель монополии. Интерфакс
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