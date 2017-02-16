Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: Клиника без Газпромбанка

Концессионное соглашение о реконструкции бывшей городской больницы в городе Коммунаре Гатчинского района под Ленинградский областной центр медицинской реабилитации администрация Ленобласти планирует подписать на инвестфоруме в Сочи, рассказал заместитель председателя правительства региона Дмитрий Ялов. По его словам, инвестором выступит ООО «Специальная проектная компания «XXI век» (ООО «СПК «XXI век»). Форум пройдет 27–28 февраля.