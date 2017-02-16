Стройте ниже

Ленобласть отказывается от многоэтажной застройки новых территорий, чтобы не увеличивать нагрузку на бюджет
Е. Кузьмина / Ведомости
Власти Ленинградской области больше не собираются наращивать объемы строительства на территории региона, сообщил во вторник на съезде строителей губернатор региона Александр Дрозденко. В 2016 г. в Ленинградской области введено 2,2 млн кв. м жилья, это на 7% меньше, чем в 2015 г. «Мы считаем, что такие объемы оптимальны, и поставили себе задачу ежегодно строить примерно столько же, плюс-минус 10%», – сказал Дрозденко. Эти объемы, по его мнению, позволяют развивать экономику, но не создают излишней нагрузки на бюджет. Расходы на содержание социальных объектов в последние годы серьезно выросли, напомнил губернатор.