Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: Стройте ниже

Стройте ниже

Ленобласть отказывается от многоэтажной застройки новых территорий, чтобы не увеличивать нагрузку на бюджет
Ленобласть отказывается от многоэтажной застройки новых территорий, чтобы не увеличивать нагрузку на бюджет
Ленобласть отказывается от многоэтажной застройки новых территорий, чтобы не увеличивать нагрузку на бюджет
Е. Кузьмина / Ведомости

Власти Ленинградской области больше не собираются наращивать объемы строительства на территории региона, сообщил во вторник на съезде строителей губернатор региона Александр Дрозденко. В 2016 г. в Ленинградской области введено 2,2 млн кв. м жилья, это на 7% меньше, чем в 2015 г. «Мы считаем, что такие объемы оптимальны, и поставили себе задачу ежегодно строить примерно столько же, плюс-минус 10%», – сказал Дрозденко. Эти объемы, по его мнению, позволяют развивать экономику, но не создают излишней нагрузки на бюджет. Расходы на содержание социальных объектов в последние годы серьезно выросли, напомнил губернатор.

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