«Пилон» получил контракт

ЗАО «Пилон» реконструирует Гореловский путепровод за 889 млн руб., следует из протокола на сайте госзакупок. АО «Трест Гидромонтаж» предлагало выполнить работы на 10 млн дешевле, но комиссия отклонила его заявку, потому что участник не подтвердил исполнение аналогичных контрактов и не предоставил акты выполненных работ. Конкурс признан несостоявшимся. Ведомости

«Метрике» грозит банкротство

Банк «Санкт-Петербург» сообщил, что намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Корпорация СБР» и двух ее дочерних организаций – ЗАО «Мегалит» и ООО «Стройформат». Корпорация СБР владеет сетью DIY «Метрика». В августе 2016 г. основатель компании Евгений Лебедев продал компанию выходцам из «Альфа-групп» Денису Избрехту и Алексею Каверину. С октября 2016 г. 100% компании, по данным СПАРК, принадлежит Максиму Семенову, совладельцу нескольких МФО – курганского ООО «Активфинанс», челябинского ООО «Альянс+» и нижегородского ООО «МФО «А капитал». В сентябре 2016 г. банк «Санкт-Петербург» подавал иски к ООО «Корпорация СБР» и ЗАО «Мегалит» на 326 млн руб. Ведомости

Миноритарий судится с ЦБ

Миноритарный акционер банка «Советский» Александр Тепляков подал иск к Банку России в лице Северо-Западного ГУ ЦБ. Он обжалует бездействие управления, связанное с ненаправлением предписания об отстранении председателя правления «Советского» Рената Долотина, сообщил представитель истца. Долотин с мая 2014 г. по апрель 2016 г. был членом правления Татфондбанка (санатор «Советского»), с 15 декабря в Татфондбанке работает временная администрация. Ведомости