Выходит новый роман Владимира Сорокина

В начале марта издательство Corpus выпустит 11-й роман Владимира Сорокина – «Манарага». В своей новой книге, сообщает Corpus, писатель выясняет, «каким образом будут устроены отношения человечества и печатного слова после Нового Средневековья и Второй мусульманской революции». Роман «можно прочесть как эпитафию бумажной литературе – и как гимн ее вечной жизни», говорится в аннотации на сайте издательства: «Это очень смешная история, с остроумными и точными мыслями о классической и современной литературе. Сорокин размышляет не только о будущем бумажных книг, но и о судьбе всей планеты: что же с нами будет дальше? Читатель невольно задается вопросом – неужели и фантастические сюжеты «Манараги» окажутся пророческими?» Последний роман Сорокина, «Теллурия», был опубликован в 2013 г. Colta.ru

Сериальный Шерлок стал самым популярным персонажем «Би-би-си»

Компания «Би-би-си» провела голосование за звание самого популярного персонажа из сериалов телеканала. Лидером стал Шерлок Холмс, которого сыграл Бенедикт Камбербэтч. Легендарный детектив получил 29,7% голосов. Камбербэтч удивился победе Шерлока. «Кто бы мог подумать, что высокоинтеллектуальный социопат может стать настолько популярным во всем мире?» – заявил он. Актер добавил, что польщен результатами голосования. Второе место занял Доктор Кто в исполнении Питера Капальди с 17,6% голосов. 12,4% зрителей назвали самым популярным персонажем детектива Джона Лютера из криминальной драмы «Лютер» (роль исполняет Идрис Эльба). В первую десятку также вошли Бэзил Фолти (Джон Клиз) из сериала «Башни Фолти», Стиг из шоу Top Gear, Пэтси Стоун (Джоанна Ламли) из «Еще по одной» и герцог Эдмунд из ситкома «Черная Гадюка». Его роль исполнил Роуэн Аткинсон. Завершают рейтинг Далеки – инопланетяне-антагонисты из сериала «Доктор Кто». Они получили 5,6% голосов. BBC News, Lenta.ru