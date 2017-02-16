«Энел Россия» планирует ликвидировать подконтрольное «ОГК-5 финанс», создававшееся для управления ценными бумагами компании, сообщила энергокомпания. «ОГК-5 финанс» владеет 0,44% акций «Энел Россия» и акциями других компаний холдинга, ее ликвидация упростит структуру владения. «ОГК-5 финанс» должна продать «Энел Россия» все акции, находящиеся у нее на балансе и котируемые на бирже, в течение 11 месяцев. Через эту структуру «Энел Россия» выкупала свои акции на рынке, в том числе в 2006 г. 1% ОГК-5 для опционной программы. Интерфакс

«Роснефть» продолжит без Petrobras

«Роснефть» начинает самостоятельное бурение на проекте Солимойнс в Бразилии, за два года планирует построить в джунглях четыре скважины, сообщил директор департамента сопровождения зарубежных проектов Крис Инчкомб. Изначально на Солимойнсе совместно с партнером, Petrobras, было пробурено 11 разведочных скважин, но они оказались больше газовые, чем нефтяные, была взята пауза для переоценки геологической модели, за это время Petrobras вышла из проекта, напомнил Инчкомб. «Теперь «Роснефть» осваивает актив самостоятельно, мы добились активизации работ», – добавил он. Интерфакс