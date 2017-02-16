НСФС не дал хода bail-in

Национальный совет по финансовой стабильности (НСФС) принял решение не распространять bail-in на широкий круг кредиторов, пока этот механизм затронет лишь средства собственников и топ-менеджеров проблемных банков. Bail-in – это принудительная конвертация требований кредиторов в субординированные займы или уставный капитал для покрытия дыры в капитале банка. Банк России и Минфин рассматривают процедуру bail-in как один из вариантов работы с банками, оказавшимися на грани банкротства. Обсуждалось, что этот механизм может быть распространен на депозиты юридических лиц от 100 млн руб. и не коснется физлиц. Интерфакс

Долги заемщиков отмерят от дохода

Ограничение кредитования физлиц по уровню их долговой нагрузки может заработать в полную силу в 2018 г., заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. «Я думаю, что мы можем законопроект [по внедрению уровня долговой нагрузки граждан] внести летом и надеяться, что осенью Госдума его примет. Потом реализовывать в следующем году», – сказал он. В конце прошлого года президент Владимир Путин поручил представить предложения об установлении обязанности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций проводить проверку наличия у гражданина обязательств по договорам кредита (займа) при выдаче ему потребкредита. Поручение адресовано правительству и Банку России. Срок исполнения – 1 марта 2017 г. Прайм

Госдума дала зеленый свет новой схеме санации

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о новой схеме санации банков, в соответствии с которым предусматривается создание фонда консолидации банковского сектора за счет средств ЦБ. В ходе осуществления мер по предупреждению банкротства банка ЦБ сможет самостоятельно осуществлять инвестиции в его капитал через фонд консолидации банковского сектора. Законопроект направлен на сокращение средств, выделяемых ЦБ на финансовое оздоровление банков. Прайм

Нелегальным кредиторам ужесточат наказание

Банк России и Минфин обсуждают возможность введения уголовной ответственности, а также повышение размера административного штрафа за нарушение законодательства о микрокредитовании, заявил начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Илья Кочетков. «Мы пытаемся ввести уголовную ответственность за незаконную деятельность по выдаче займов», – отметил Кочетков. Он пояснил, что наказание для нелегальных кредиторов (штраф около 50 000 руб.) незначительное и не останавливает недобросовестных микрокредиторов. ТАСС