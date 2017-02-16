Статья опубликована в № 4265 от 17.02.2017 под заголовком: Из ВТБ в «Ростелеком»

Минкомсвязи подготовило и направило на рассмотрение в аппарат правительства проект директивы о смене президента «Ростелекома», рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и знакомый топ-менеджера. По их словам, вместо нынешнего президента Сергея Калугина Минкомсвязи предлагает назначить зампреда правления ВТБ Михаила Осеевского. Документ, по словам собеседников «Ведомостей», еще не согласован. Правительственная директива предназначается представителям интересов России в совете директоров «Ростелекома». У них большинство мест в совете – 6 из 11.