Статья опубликована в № 4265 от 17.02.2017 под заголовком: Из ВТБ в «Ростелеком»

Из ВТБ в «Ростелеком»

Президент «Ростелекома» Сергей Калугин может стать замминистра связи. На его место Минкомсвязи предлагает назначить зампреда правления ВТБ Михаила Осеевского
Михаил Осеевский может возглавить «Ростелеком»
Михаил Осеевский может возглавить «Ростелеком»
А. Гордеев / Ведомости

Минкомсвязи подготовило и направило на рассмотрение в аппарат правительства проект директивы о смене президента «Ростелекома», рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и знакомый топ-менеджера. По их словам, вместо нынешнего президента Сергея Калугина Минкомсвязи предлагает назначить зампреда правления ВТБ Михаила Осеевского. Документ, по словам собеседников «Ведомостей», еще не согласован. Правительственная директива предназначается представителям интересов России в совете директоров «Ростелекома». У них большинство мест в совете – 6 из 11.

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