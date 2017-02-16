Apple опередила Samsung

В IV квартале 2016 г. Apple вышла на первое место по поставкам смартфонов на мировой рынок, опередив Samsung, следует из отчета Gаrtner. Apple отгрузила 17,9% смартфонов, тогда как Samsung – 17,8%. На 3, 4 и 5-м местах – китайские Huawei, Oppo и BBK (9,5, 6,2 и 5,6% отгрузок смартфонов на мировой рынок). Всего в октябре – декабре 2016 г. на мировой рынок было поставлено 432 млн смартфонов (+7% год к году). Ведомости

Lenovo снизила выручку

Китайский производитель электроники Lenovo в IV квартале 2016 г. год к году сократил выручку на 6% до $12,2 млрд, следует из его сообщения. Прибыль Lenovo снизилась на 67% до $97 млн. В последнем квартале 2016 г. бизнес Lenovo по выпуску персональных компьютеров вырос, тогда как подразделение смартфонов и дата-центров продемонстрировало операционный убыток. Интерфакс

EPAM стала прибыльнее

Выручка разработчика программного обеспечения EPAM в 2016 г. увеличилась на 27% до $1,16 млрд по сравнению с прошлым годом, следует из отчета компании. Чистая прибыль выросла на 17,5% до $99,3 млн. В I квартале 2017 г. EPAM прогнозирует выручку в $315 млн (+19% год к году). По итогам 2017 г. компания ожидает роста выручки не менее чем на 20%. Интерфакс

Time Warner сливается с AT&T

Акционеры Time Warner Inc. одобрили предложение от AT&T о слиянии стоимостью $85,4 млрд. Сделка Time Warner и AT&T – крупнейшая из объявленных в 2016 г. В ходе избирательной кампании президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае избрания заблокирует ее, однако Time Warner ожидает объединения до конца этого года. За последние 12 месяцев капитализация Time Warner выросла почти на 55% до $74,4 млрд, AT&T – на 13% до более чем $250 млрд. Интерфакс