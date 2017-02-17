Минсельхоз пожаловался на сильный рубль

Укрепление рубля является серьезным минусом для экспортных позиций России, считает министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. «Это может ударить по отечественной экономике», – заявил он телеканалу «Россия 24». По словам чиновника, это может отразиться и на объемах экспорта российского зерна. «Мы получили большой каравай, много зерна, рассчитывали на большой экспорт», – сказал он. Однако из-за его недостаточных объемов цены на зерно в стране, «к сожалению, снижаются». Интерфакс

BEF получила аванс

Шведская компания с агроактивами в России Black Earth Farming (BEF) получит аванс в размере $10 млн от «Волго-донсельхозинвеста» за «Агро инвест» и «Агро инвест регионы», говорится в сообщении компании. Компания должна выплатить его до 20 февраля 2017 г., в противном случае BEF может отказаться от сделки. О продаже российских структур бизнеса BEF заявила в начале недели. Общая ожидаемая сумма сделки – $184 млн. Ведомости

Oriflame упала в СНГ

Продажи шведского производителя и продавца косметики и парфюмерии Oriflame в СНГ в 2016 г. снизились на 16% до 325,7 млн евро, в локальных валютах – на 2%, говорится в сообщении компании. Это единственный регион, где выручка Oriflame упала. В остальных регионах по итогам 2016 г. был зафиксирован рост. При этом в целом в 2016 г. Oriflame увеличила продажи на 3% до 1,25 млрд евро (в локальных валютах – на 12%). Показатель EBITDA составил 148,2 млн евро (117,4 млн евро в 2015 г.). Интерфакс

Рост на кошках и на кофе

Выручка одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания – швейцарской Nestle – выросла в России двузначными темпами. В мире органическая выручка Nestle выросла на 3,2%, с учетом курсовых разниц – на 0,8% до 89,5 млрд швейцарских франков. Абсолютный показатель продаж в России компания не раскрыла, но отметила сильный рост продаж растворимого кофе Nescafe. Кроме того, продажа кормов для животных (в первую очередь для кошек, под брендом Felix) в России показала самые высокие темпы роста на глобальном уровне. В странах Северной Африки, Ближнего Востока и Европы, к которым компания причисляет и Россию, органический рост выручки компании в 2016 г. составил 1,9%, выручка – 26,8 млрд швейцарских франков. В 2017 г. компания ждет органического роста выручки на 2–4%. Интерфакс

«М.видео» осваивает площадку

«М.видео» запустила в тестовую эксплуатацию собственную торговую площадку goods.ru, сообщил глава проекта Соломон Кунин. Старт проекта запланирован на второе полугодие 2017 г. Проект представляет собой интернет-витрину с товарами нескольких ритейлеров. В течение года компания планирует подключить к площадке около 400 интернет-магазинов, сейчас в тестовом режиме работают девять интернет-магазинов. ТАСС