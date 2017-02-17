Россия нашла союзника по газопроводу OPAL

Еврокомиссия поддерживает Минэнерго в том, что у Польши нет оснований блокировать часть мощностей газопровода OPAL, заявил российский министр энергетики Александр Новак. «И российская сторона, и Еврокомиссия считают, что у Польши нет никаких правовых оснований отменять решение немецкого регулятора», – сказал он. Интерфакс

«Роснефть» и ExxonMobil интересуются Мозамбиком

«Роснефть» и ExxonMobil готовы участвовать в планируемых тендерах в Мозамбике, сообщил директор департамента «Роснефти» Крис Инчкомб. «Власти Мозамбика сообщали, что после подписания контрактов с победителями пятого лицензионного раунда (в рамках которого «Роснефть» и ExxonMobil получили право работы на участках) начнется подготовка к шестому раунду. То есть очередной раунд может состояться в этом, но все же вероятнее в следующем году», – уточнил он. Интерфакс

ФАС предписала НМТП аннулировать сделку

ФАС после жалобы «Роснефтефлота» (входит в «Роснефть») выявила нарушения при проведении Новороссийским морским торговым портом (НМТП) запроса предложений на предоставление комплекса услуг по обработке грузов. Комиссия пришла к выводу, что НМТП объединил в один лот разноплановые виды работ и услуг, и выдала предписание аннулировать закупку. Интерфакс

РУК сохранит объем добычи

Распадская угольная компания (РУК, управляет угольными активами Evraz) в 2017 г. планирует сохранить добычу угля на уровне 2016 г., т. е. 21,6 млн т, сказал директор компании по сбыту Максим Ушаков. Отгрузку планируется увеличить на 8,4% до 16,8 млн т. Интерфакс

Fortum строит ветряные станции

Финский Fortum сообщил, что собирается построить в России до 500 МВт ветряных электростанций. Компания планирует развивать строительство возобновляемых источников энергии, «чтобы обеспечить долгосрочную конкурентоспособность». Интерфакс

«Юнипро» будет платить дивиденды два раза в год

Генерирующая компания «Юнипро» сохраняет планы выплачивать дивиденды дважды в год, сказал ее гендиректор Максим Широков. По итогам девяти месяцев 2016 г. «Юнипро» направила на дивиденды 7,3 млрд руб. По итогам 2015 г. выплаты составили 12,43 млрд руб., или 80% от чистой прибыли по РСБУ. Интерфакс