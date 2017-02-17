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На статью «Игры памяти» (№ 21 от 6.02.2017, стр. 06)

Самое смешное в современном выстраивании исторической мифологии заключается в изначальном абсурде, поскольку сами ее авторы не понимают, как оценивать революцию 1917 г. Вся их мысль не движется никуда, кроме воспевания власти. Все эти памятники – Владимиру, Ивану Грозному, Сталину – на самом деле вне смысла, кроме одного: все наши правители были замечательными.

Архаика этой мифологии несет мощный разрушительный заряд для нравственного здоровья нации, которое и без того сильно пострадало в ХХ в. Нет ничего более важного для воспитания личности, чем стремление к служению истине, к подлинному познанию. К сожалению, нынешней власти нужны манкурты, или холопы, которые даже не понимают, кем они являются на самом деле.

Яков Пагис, Тульская обл.

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